НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина", – ЗМІ

Увечері 13 січня журналісти повідомили, що співробітники НАБУ можуть проводити обшуки в офісі "Батьківщини". Мова про Подільський район Києва.

Про це пише 24 Канал з посиланням на "Українську правду".

Що відомо про можливі обшуки в "Батьківщини"?

Про них заявили ЗМІ з посиланням на свої джерела в політичних колах.

Національне антикорупційне бюро та Спеціальна антикорупційна прокуратура проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина",

– мовиться в матеріалі.

Медіа повідомило, що йдеться про офіс в Києві на вулиці Турівській, тобто в Подільському районі.

Чому це важливо?

Окрім того, що обшуки в політиків важливі самі по собі, є ще один напрочуд важливий момент. Інформація "Української правди" про можливі обшуки в "Батьківщини" з'явилася одразу після публікації самого Національного антикорупційного бюро о 22:45.

НАБУ і САП викрили керівника однієї з депутатських фракцій Верховної Ради України на пропозиції неправомірної вигоди низці народних депутатів, які належать до фракцій, не очолюваних цією особою, за голосування "за" або "проти" конкретних законопроєктів,

– ідеться там.

В НАБУ обіцяють навести деталі згодом.

Там указали, що попередня кваліфікація справи – частина 4 статті 369 КК України, тобто хабарництво.

У цій частині йдеться: "Діяння, передбачені частиною першою, другою або третьою цієї статті, якщо неправомірна вигода надавалася службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, або вчинені організованою групою осіб чи її учасником, – караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої".