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      НАБУ затримало заступника голови Київської митниці: деталі

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      У НАБУ повідомили про затримання на Київській митниці / 5 канал

      Детективи НАБУ затримали десятьох осіб у справі щодо порушення митного законодавства. Серед них – заступник голови київської митниці Сергій Тупальський та ще 6 фігурантів у справі Альперіна.

      Про затримання повідомили у фейсбуці бюро.

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      Відомо, що одним із затриманих є заступник начальника Київської міської митниці – Сергій Тупальський.

      Обшуки в мене та ще низки співробітників Київської міської митниці відбуваються в межах відомої справи дворічної давнини. Законність наших дій за цей час була доведена неодноразово,
      – написав у своєму фейсбуці Тупальський.

      За його словами, він не знає, що слідчі сподіваються у нього знайти. Всі докази, якщо б вони були, вже можна було знищити. Крім того, Тупальський повідомив, що обшуки проводяться і в інших працівників Київської міської митниці.

      Щодо самого Альперіна, то його детективам затримати не вдалося. Попередньо дії затриманих кваліфіковано за статтями Кримінального Кодексу. Детективи вирі питання про повідомлення затриманим про підозру. А також разом з прокурорами ведуть слідство, пов'язане зі встановленням обставин вчинення злочину.

      Що відомо про Сергія Тупальського

      • Почав виконувати обов'язки начальника Київської міської митниці з вересня 2016 року.
      • З травня 2018 по жовтень 2018 року очолював відділ адміністрування митних платежів. 
      • З грудня 2018 по березень 2019 року виконував обов'язки начальника Одеської митниці.
      • Наразі обіймає посаду заступника начальника Київської міської митниці.

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      Що відомо про справу Вадима Альперіна

      • Альперіна називають "королем контрабанди". Його діяльність була пов’язана з махінаціями щодо відшкодування податків при імпорті товару з Китаю.
      • Крім того, його звинувачують у пропозиції 800 тисяч доларів хабара співробітнику НАБУ за зняття арештів з рахунків підконтрольних йому підприємств.
      • Альперін попросив суд слухати його справу у закритому режимі. Мовляв, матеріали розслідування містять відомості про особисте та сімейне життя. Печерський суд це клопотання задовольнив.
      • У листопаді 2017 року генпрокуратура повідомила, що Печерський районний суд заарештував Альперіна на 2 місяці з можливістю внесення застави в сумі 21 мільйона гривень. Пізніше Апеляційний суд Києва зменшив суму застави для Альперина до 141 тисячі гривень. Після внесення застави він вийшов на волю.
      • Влітку 2019 року журналіст Євген Плінскій заявив, що в.о начальника Одеської митниці Володимир Передерій та одеський контрабандист Вадим Альперін вкрали з держбюджету 110 мільйонів гривень, організувавши злочинну схему.
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини Києва Новини України НАБУ
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