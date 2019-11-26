НАБУ затримало заступника голови Київської митниці: деталі

Детективи НАБУ затримали десятьох осіб у справі щодо порушення митного законодавства. Серед них – заступник голови київської митниці Сергій Тупальський та ще 6 фігурантів у справі Альперіна.

Про затримання повідомили у фейсбуці бюро.

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Відомо, що одним із затриманих є заступник начальника Київської міської митниці – Сергій Тупальський.

Обшуки в мене та ще низки співробітників Київської міської митниці відбуваються в межах відомої справи дворічної давнини. Законність наших дій за цей час була доведена неодноразово,

– написав у своєму фейсбуці Тупальський.

За його словами, він не знає, що слідчі сподіваються у нього знайти. Всі докази, якщо б вони були, вже можна було знищити. Крім того, Тупальський повідомив, що обшуки проводяться і в інших працівників Київської міської митниці.

Щодо самого Альперіна, то його детективам затримати не вдалося. Попередньо дії затриманих кваліфіковано за статтями Кримінального Кодексу. Детективи вирі питання про повідомлення затриманим про підозру. А також разом з прокурорами ведуть слідство, пов'язане зі встановленням обставин вчинення злочину.

Що відомо про Сергія Тупальського

Почав виконувати обов'язки начальника Київської міської митниці з вересня 2016 року.

З травня 2018 по жовтень 2018 року очолював відділ адміністрування митних платежів.

З грудня 2018 по березень 2019 року виконував обов'язки начальника Одеської митниці.

Наразі обіймає посаду заступника начальника Київської міської митниці.

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