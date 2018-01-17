НАБУ викрило схему розкрадання газу на 1,4 мільярди: 4 посадовців затримали

16 січня детективи Національного антикорупційного бюро затримали у Львові чотирьох осіб, ймовірно, причетних до крадіжки газу на 1,4 мільярди гривень.

Про це повідомили у прес-службі НАБУ.

Затримані – службові особи ТОВ "Енергія-Новий Розділ", ТОВ "Енергія-Новояворівськ" та ТОВ "Енергія". Їх підозрюють у заволодінні понад 300 млн куб. м природного газу НАК "Нафтогаз України".

У НАБУ додали, що затриманим уже оголосили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

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За даними слідства, підприємства-власники Новояворівської та Новороздольської ТЕЦ впродовж 2013 – 2015 років уклали низку угод про закупівлю в НАК "Нафтогаз України" природного газу для виробництва теплової енергії населенню. З метою здешевлення тепла для цієї категорії споживачів, НАК постачав комерційним ТЕЦ газ за цінами, суттєво нижчими від ринкових.

Однак, як встановили детективи НАБУ, понад 300 млн куб. м "пільгового" газу, Новояворівська та Новороздольська ТЕЦ одержали незаконно, не плануючи використовувати його для потреб населення.

Цей газ вони використали у власній господарській діяльності для виробництва електрики, яку в подальшому реалізували ДП "Енергоринок". Її поставили за тарифом, визначеним виходячи із собівартості електроенергії, виробленої з газу за ринковою ціною.

Внаслідок описаних дій, прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ перевищила 60%. Таким чином, на переконання детективів бюро, ТЕЦ отримали надприбутки, співставні з розміром збитків, завданих НАК "Нафтогаз України" внаслідок цієї схеми.