Про це начальник Нацполіції Харківщини повідомив 20 серпня. Він працював на посаді очільника майже 9 місяців.

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"Крокуємо далі"

У фейсбуці Андрій Рубель написав, що йому прийшов час рухатися далі. Також він зазначив що майже 9 місяців на посаді начальника Нацполіції у Харкові – це для нього вже ціла історія. Очільник подякував усім, хто працював із ним впродовж цього часу.

Дякую всьому особовому складу поліції Харківщини за підтримку і бажання змінюватися на краще. Разом ми зробили багато. Головний результат – завдяки вашим зусиллям будь-який громадянин на Харківщині може почувати себе у безпеці,

– пише Андрій Рубель.



Начальник Нацполіції Харківщини пригадав, як він працював цих 9 місяців / фейсбук Андрія Рубеля

Він побажав колегам нових здобутків, підтримки, взаєморозуміння з харків'янами.

Текст публікації начальника Нацполіції Харківщини Андрія Рубеля:

Прийшов час рухатися далі. Майже 9 місяців напруженої і результативної роботи з харківськими поліцейськими – для мене це вже історія. Дякую слідчим, оперативникам, криміналістам, превенції за фаховість, витримку, за професійну і виснажливу роботу 24\7. Дякую всьому особовому складу поліції Харківщини за підтримку і бажання змінюватися на краще. Разом ми зробили багато. Головний результат – завдяки вашим зусиллям будь-який громадянин на Харківщині може почувати себе у безпеці.

Бажаю усім вам нових здобутків, підтримки і терпіння рідних, розуміння і взаємодії з харків’янами.

Крокуємо далі. Служимо та захищаємо!