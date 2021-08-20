Про це начальник Нацполіції Харківщини повідомив 20 серпня. Він працював на посаді очільника майже 9 місяців.
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"Крокуємо далі"
У фейсбуці Андрій Рубель написав, що йому прийшов час рухатися далі. Також він зазначив що майже 9 місяців на посаді начальника Нацполіції у Харкові – це для нього вже ціла історія. Очільник подякував усім, хто працював із ним впродовж цього часу.
Дякую всьому особовому складу поліції Харківщини за підтримку і бажання змінюватися на краще. Разом ми зробили багато. Головний результат – завдяки вашим зусиллям будь-який громадянин на Харківщині може почувати себе у безпеці,
– пише Андрій Рубель.
Начальник Нацполіції Харківщини пригадав, як він працював цих 9 місяців / фейсбук Андрія Рубеля
Він побажав колегам нових здобутків, підтримки, взаєморозуміння з харків'янами.
Текст публікації начальника Нацполіції Харківщини Андрія Рубеля:
Прийшов час рухатися далі. Майже 9 місяців напруженої і результативної роботи з харківськими поліцейськими – для мене це вже історія. Дякую слідчим, оперативникам, криміналістам, превенції за фаховість, витримку, за професійну і виснажливу роботу 24\7. Дякую всьому особовому складу поліції Харківщини за підтримку і бажання змінюватися на краще. Разом ми зробили багато. Головний результат – завдяки вашим зусиллям будь-який громадянин на Харківщині може почувати себе у безпеці.
Бажаю усім вам нових здобутків, підтримки і терпіння рідних, розуміння і взаємодії з харків’янами.
Крокуємо далі. Служимо та захищаємо!
Що відомо про Андрія Рубеля
У 2004 році почав працювати оперуповноваженим у карному розшуку Солом'янського управління Києва. У 2005 – 2020 роках працював у поліції Києва та області, Департаменті внутрішньої безпеки, стратегічних розслідувань Нацполіції.
Також був керівником поліції Закарпаття. 4 грудня 2020 року Рубеля призначили керівником Нацполіції в Харківській області.