У київському Центрі сучасного мистецтва М17 показали раніше невідомий автопортрет українського художника Казимира Малевича. Полотно стало останнім портретом художника. Він зобразив себе за 11 місяців до смерті.

Загалом відомо про 8 автопортретів Малевича. Зазначений "Автопортрет" — перша робота митця, яку знайшли за часів незалежності України, пише The Village.

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"Автопортрет" Казимира Малевича

Я виглядаю наче Маркс у могилі. Коли я виходжу на вулицю, діти кричать: "Карл Маркс",

— описував себе Малевич в одному з приватних листувань.

Широкому загалу автопортрет показують вперше. Проте у вузьких мистецтвознавчих колах полотно виставляли двічі – під час міжнародного форуму "Нова генерація: художник і його покоління" і у журналі Color and rhythms Давида Бурлюка.

Портрет Малевича можна побачити на власні очі до 6 квітня у Центрі сучасного мистецтва М17 у рамках виставки "Авангард. У пошуках четвертого виміру".