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Над Японією запустять штучний метеоритний дощ

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Над Японією запустять штучний метеоритний дощ
Над Японією запустять штучний метеоритний дощ / Фото з відкритих джерел

Компанія Astro Live Experience планує запустити штучний метеоритний дощ над Японією вже до 2020 року. Це відбудеться в небі над містами Хіросіма, Івакуні, Такамацу і Мацуяма.

Про це пише BuzzFeed.

Скидати метеорити будуть із супутників. Перший такий дощ має пройти вже наприкінці 2018 року.

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Як розповів співробітник компанії Astro Live Experience Джош Роденбог, кожен супутник буде важити 68 кілограмів і він зможе підніматися на висоту до 350 кілометрів.

Супутник зможе понести 400 штучних метеорів та перебувати на навколоземній орбіті 27 місяців.

Вартість однієї моделі – три мільйони доларів.

За задумом розробників, супутник буде випускати від 15 до 20 маленьких капсул, кожна з яких трохи більше сантиметра. Ці різнокольорові гранули згоряють за п'ять секунд, залишаючи слід, схожий на метеоритний.

Таке шоу можна буде влаштувати у будь-якій точці земної кулі. Вартість одного замовлення має скласти 40 тисяч доларів - стільки коштує масштабний салют в Токіо.

Теги: Техно Японія Космос
Джерело: 24 Канал
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