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Надбавку скасують?

15:13, 6 березня 2009 183

Уряд має намір переглянути підвищення ввізних мит на низку іноземних товарів, яке набрало чинності у п’ятницю, 6 березня.

За словами прем’єр-міністра Юлії Тимошенко, наразі немає об’єктивних підстав для збільшення імпортних зборів, оскільки через девальвацію гривні продукція закордонних виробників на українському ринку вже суттєво подорожчала, і попит на неї - впав. До того ж, якщо вірити пані Тимошенко, до уряду надійшли численні звернення від дипломатичних представництв інших держав, у яких висловлювалося обурення протекціоністською політикою Києва. Щоправда, кому саме недовподоби захист українських виробників - Юлія Володимирівна не повідомила.Як уже повідомлялося, Президент України Віктор Ющенко наприкінці лютого підписав закон про підвищення ввізного мита для так званого некритичного імпорту на 13 відсоткових пунктів. Серед продовольчих товарів, до чорного списку увійшли, м’ясні і рибні продукти, цукор, деякі алкогольні напої та етиловий спирт. Крім цього, зросте ввізне мито на кам’яне вугілля, одяг, побутову техніку, двигуни, а також автомобілі. За задумом розробників закону, усі ці заходи мають підтримати вітчизняних виробників, продукція яких стане конкурентнішою на тлі подорожчання іноземних товарів.  
Джерело: 24 Канал
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Новини за 6 березня 2009
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