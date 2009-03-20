"Надра" - державі

Плани компанії Дмитра Фірташа "ДФ ГРУП" увійти до капіталу банку "Надра" - у минулому.

Заплановані на 27 березня збори акціонерів цієї фінустанови не відбудуться. А саме на них мала вирішитися доля продажу акцій допемісії "Надра" структурі скандально відомого магната. Про те, що зборів не буде, повідомила тимчасовий адміністратор банку Валентина Жуковська.Валентина Жуковська (тимчасовий адміністратор банку "Надра"): "Після аналізу ми вирішили, що держава візьме участь у докапіталізації".Як уже повідомлялося, на зборах акціонерів 27-го березня власники "Надра" мали розглянути питання про докапіталізацію на 1 мільярд 400 мільйонів доларів. Наразі ж, за попередніми підрахунками, для відновлення повноцінної роботи банку, його капітал потрібно збільшити на 5 мільярдів гривень. Нагадаємо, тимчасову адміністрацію у цю фінустанову ввели 10 лютого цього року, незадовго після того, як Київський адмінсуд за позовом уряду заборонив НБУ виділяти "Надра" 3 млрд. гривень рефінансування.