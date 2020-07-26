Із затонулого судна Delfi в Одесі 25 липня вилились нафтопродукти в море. Через це оголошено надзвичайну ситуацію місцевого рівня.

Допустима концентрація нафтопродуктів перевищена майже у 5 разів. Про це повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальований. Актуально Чергова спроба підняти танкер Delfi: чому це знову не вдалося Що відомо про новий витік пального в море Чергова спроба підняти затонулий танкер провалилась. Натомість стався новий вилив нафтопродуктів, що спричинило забруднення близько 100 квадратних метрів поверхні води.

Екологи встановили перевищення нормативів гранично допустимої концентрації нафтопродуктів.

Крім того, в Одеській ОДА схвалили рішення відмовити власнику судна у продовженні спроб підйому танкера та долучити до операції потужності Адміністрації морських портів України та ДСНС. Затонулий танкер Delfi біля Одеси: що треба знати Судно під молдовським прапором сіло на мілину і перекинулось ще в листопаді минулого року через шторм.

До 1 квітня 2020 року власник танкера мав право самостійно забрати його з місця аварії, але не зробив цього.

21 червня з танкера стався витік палива, що спричинило забруднення води.

Під час візиту до Одеси Володимир Зеленський обурився темпами ліквідації наслідків аварії танкера Delfi. Йому пообіцяли, що до 25 липня судно приберуть, але цього поки так і не сталось, незважаючи на три спроби його підняти.

За словами власника судна, невдача трапилась через неякісні троси. Водночас міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що тепер операція з підняттям судна переходить під контроль Адміністрації морських портів. Дивіться відео підняття танкера Delfi в Одесі: