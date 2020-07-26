З танкера Delfi в Одесі знову витекли нафтопродукти: оголошено надзвичайну ситуацію
Із затонулого судна Delfi в Одесі 25 липня вилились нафтопродукти в море. Через це оголошено надзвичайну ситуацію місцевого рівня.
Допустима концентрація нафтопродуктів перевищена майже у 5 разів. Про це повідомив голова Держекоінспекції Андрій Мальований.
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Що відомо про новий витік пального в море
- Чергова спроба підняти затонулий танкер провалилась. Натомість стався новий вилив нафтопродуктів, що спричинило забруднення близько 100 квадратних метрів поверхні води.
- Екологи встановили перевищення нормативів гранично допустимої концентрації нафтопродуктів.
- Крім того, в Одеській ОДА схвалили рішення відмовити власнику судна у продовженні спроб підйому танкера та долучити до операції потужності Адміністрації морських портів України та ДСНС.
Затонулий танкер Delfi біля Одеси: що треба знати
- Судно під молдовським прапором сіло на мілину і перекинулось ще в листопаді минулого року через шторм.
- До 1 квітня 2020 року власник танкера мав право самостійно забрати його з місця аварії, але не зробив цього.
- 21 червня з танкера стався витік палива, що спричинило забруднення води.
- Під час візиту до Одеси Володимир Зеленський обурився темпами ліквідації наслідків аварії танкера Delfi. Йому пообіцяли, що до 25 липня судно приберуть, але цього поки так і не сталось, незважаючи на три спроби його підняти.
- За словами власника судна, невдача трапилась через неякісні троси. Водночас міністр інфраструктури Владислав Криклій заявив, що тепер операція з підняттям судна переходить під контроль Адміністрації морських портів.
Дивіться відео підняття танкера Delfi в Одесі: