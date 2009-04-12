Прем’єр-міністр Таїланду погрожує силою розігнати антиурядові демонстрації.

Про це Апхісіт Ветчачіва заявив після того, як у Бангкоку запровадили надзвичайний стан. Під час заворушень протестувальники атакували автомобіль заступника голови уряду і поранили його у голову.Крім того, демонстранти увірвались до будівлі МВС. В акціях протесту беруть участь прихильники колишнього прем’єра Таксіна Чінавата, якого скинули внаслідок військового перевороту 2006 року. Вони вимагають відставки чинного голови уряду Апхісіта Ветчачіви.У суботу демонстранти зірвали проведення саміту АСЕАН. Близько 2 тисяч активістів увірвались до готелю, де мав відбутися саміт країн Південно-східної Азії. Лідерів АСЕАН евакуювали на гелікоптерах, а саму зустріч перенесли.