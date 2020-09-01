Підприємство групи "Нафтогаз" в Єгипті надасть геологічні дані, які допоможуть шукати підземні джерела прісної води. Інформацію передадуть місцевій громаді, яка проживає в районі міста Асьют.

В Єгипті існують великі труднощі з пошуком джерел питної води, розповів перший заступник голови правління "Нафтогазу" Сергій Перелома.

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Він зазначив, що оскільки їхня філія в будь-якому випадку вивчає геологію місцевості, то з радістю відгукнулася на прохання місцевої громади поділитися інформацією та допомогти місцевим жителям.

Громаді, що проживає в районі міста Асьют, нададуть геологічні дані, які допоможуть у пошуках підземних джерел прісної води,

– зазначив Перелома.

За його словами, компанія дотримується високого рівня соціальної і екологічної відповідальності незалежно від того, де веде розвідку і видобуток.

Заступник голови правління також додав, що "Нафтогаз" і надалі співпрацюватиме з місцевими громадами для сталого розвитку регіонів, де група здійснює свою діяльність.

Що відомо про роботу групи "Нафтогаз" в Єгипті