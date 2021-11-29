Про це повідомляє видання з посиланням директора з інтегрованих комунікацій НАК "Нафтогаз України" Максима Білявського.

"Наголошую, що угода із зазначеною компанією була підписана за попереднього керівництва "Нафтогазу", і вона викликає багато проблем. В угоді було зафіксовано низьку ціну газу (7,42 грн за куб. м), при цьому на завищений обсяг природного газу в розмірі 6 млрд кубометрів. Головне, структура контрактних відносин не містила обмеження постачання природного газу виключно для побутових споживачів. Тобто контракти не забороняли брати газ і продавати куди завгодно. Таким чином, надлишковий ресурс компанія Фірташа мала можливість реалізувати промисловим споживачам за ринковою ціною", – заявив Білявський.

За його словами, за таких умов ТОВ "ЙЕ Енергія" або інша газопостачальна компанія могла взагалі не постачати газ населенню і просто перепродавати ці обсяги на ринку. Водночас "Нафтогаз України" через механізм постачальника останньої надії (ПОН) вимушена була б забезпечувати газом побутових споживачів, від яких відмовився постачальник.

Ми підрахували, що якби цей контрагент отримував протягом опалювального сезону 2021-2022 рр. газ за цими договорами, втрати "Нафтогазу" могли б перевищити 110 млрд грн,

– повідомив Білявський.

Перераховані факти були встановлені 21 травня 2021 року під час службового розслідування, яке ініціював новий менеджмент "Нафтогазу". На основі їх висновків було ухвалено рішення про створення балансуючої групи та призупинення договорів.

"Тому якщо "зрада", то це – до попереднього менеджменту "Нафтогазу", якого захищали і захищають ті, хто звинувачує сьогодні нас. Ці ж люди систематично говорять неправду, але ми дякуємо, що вони привернули увагу до проблем взаємовідносин між "Нафтогазом" та олігархом", – підкреслив Білявський.