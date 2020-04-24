11:44
24 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер Дизайн Афіша
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      "Нафтогаз" знизив ціну на газ для промисловості: яка вона тепер

      - Читать новость на русском
      "Нафтогаз" знизив ціну на газ для промисловості / finbalance.com.ua

      Компанія "Нафтогаз" опублікувала ціни на природний газ, які діятимуть з 1 травня 2020 року для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання. Ціни на травень зменшилися у порівнянні з квітневими на 15%.

      Про зниження цінових пропозицій на газ для промисловості повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

      Зверніть увагу Ціна газу для населення у квітні знизилася на 15%

      Компанія пропонує газ за ціною 3,4 – 3,9 гривні за кубометр. Це без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами.

      Запропоновані ціни на газ диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

      У порівнянні з цінами на квітень 2020 року, травнева вартість газу на 14,8 –15,9% менша, залежно від умов поставки.

      Що відомо про ціни на газ для промисловості у квітні

      • Ціни на газ у квітні зросли на 0,2 – 2,2% у порівнянні з березнем.
      • Компанія пропонувала газ за ціною 4,07 – 4,6 гривні за метр кубічний. 
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини України Ціни Газ Тарифи на газ Нафтогаз
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      23 квітня , 22:00 Горбачовська і Путінська перебудови, або Другий крах недоімперії
      Віталій Портников
      23 квітня , 21:55 Я ставлю йому четвірку, – Кравчук про перемоги та провали Зеленського за рік
      Олена Трибушна