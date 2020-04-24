"Нафтогаз" знизив ціну на газ для промисловості: яка вона тепер

Компанія "Нафтогаз" опублікувала ціни на природний газ, які діятимуть з 1 травня 2020 року для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання. Ціни на травень зменшилися у порівнянні з квітневими на 15%.

Про зниження цінових пропозицій на газ для промисловості повідомляє пресслужба "Нафтогазу".

Зверніть увагу Ціна газу для населення у квітні знизилася на 15%

Компанія пропонує газ за ціною 3,4 – 3,9 гривні за кубометр. Це без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами.

Запропоновані ціни на газ диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.

У порівнянні з цінами на квітень 2020 року, травнева вартість газу на 14,8 –15,9% менша, залежно від умов поставки.

Що відомо про ціни на газ для промисловості у квітні