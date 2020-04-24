"Нафтогаз" знизив ціну на газ для промисловості: яка вона тепер
Компанія "Нафтогаз" опублікувала ціни на природний газ, які діятимуть з 1 травня 2020 року для промислових споживачів та інших суб'єктів господарювання. Ціни на травень зменшилися у порівнянні з квітневими на 15%.
Про зниження цінових пропозицій на газ для промисловості повідомляє пресслужба "Нафтогазу".
Зверніть увагу Ціна газу для населення у квітні знизилася на 15%
Компанія пропонує газ за ціною 3,4 – 3,9 гривні за кубометр. Це без ПДВ і витрат на його транспортування магістральними та розподільними трубопроводами.
Запропоновані ціни на газ диференційовані в залежності від обсягів закупівлі та умов оплати.
У порівнянні з цінами на квітень 2020 року, травнева вартість газу на 14,8 –15,9% менша, залежно від умов поставки.
Що відомо про ціни на газ для промисловості у квітні
- Ціни на газ у квітні зросли на 0,2 – 2,2% у порівнянні з березнем.
- Компанія пропонувала газ за ціною 4,07 – 4,6 гривні за метр кубічний.
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