З середини серпня майже 900 домогосподарств подали заявки на перехід до Газопостачальної компанії "Нафтогаз України".

Про це повідомляється на сайті компанії.

За інформацією компанії для 46% нових клієнтів мотивацією змінити постачальника стала можливість підключити тариф "Річний".

Як зазначили в компанії, тариф "Річний" допомагає застрахуватися від зростання цін на газ в період високих цін (опалювальний сезон). Тож всі охочі можуть зафіксувати ціну газу на 12 місяців і платити за блакитне паливо рівними частинами впродовж року.

Для третини нових клієнтів мотивацію обрати постачальником ГК "Нафтогаз України" стала ціна газу в рамках базових тарифів: "Місячний" та "Річний".

В компанії наголосили, що в середньому час підключення до нового постачальника газу займає 3 дні.

Нагадаємо, з 1 серпня в Україні почав працювати ринок газу для населення, і домогосподарства можуть вільно змінювати газового постачальника. Постачальники газу, зі свого боку, зобов'язані до початку місяця публікувати актуальні ціни.