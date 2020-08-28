25 мільярдів кубометрів газу в українських сховищах дозволять стримати зростання цін на газ в опалюваний період.

Про це в ефірі телеканалу Україна24 заявив Максим Рабінович, директор Газопостачальної компанії (ГК) "Нафтогаз України".

За його словами, традиційно взимку ціна на газ на європейських хабах зростає, однак наявність достатнього обсягу газу в сховищах допоможе стабілізувати ціни.

"Зараз йде опалювальний сезон. Це традиційно, що в опалювальний сезон ціни на блакитне паливо зростають. І традиційно в літній період вони, навпаки, падають. Зараз іде сезонне зростання, і це природно абсолютно, тому що ціна на блакитне паливо, тобто на газ, залежить від світових та європейських хабів. І ціна зараз коригується, тому що на світових хабах, на європейських йде зростання. Є індикатори та фактори впливу, які не дають ціні зростати більше. Це газ, який є у нас у сховищах українських, це більше ніж 25 мільярдів кубів газу. І це дає нам надію, що такого зростання не буде цього року. Тому що це дійсно позитивні фактори для впливу на ціну газу", – зазначив він.

Директор Газопостачальної компанії (ГК) "Нафтогаз України" також звернув увагу на те, що 2 – 3 місяці тому було рекордне за 15 років падіння ціни на газ в Україні та світі.



Нагадаємо, газопостачальна компанія "Нафтогаз України" встановила ціну на газ для населення у вересні на рівні 4,7 гривні за кубометр. При цьому для споживачів тарифу "річний" компанія має намір підвищити ціну в другій половині вересня. Перші два тижні вересня літню ціну можна зафіксувати на рівні 4,73 гривні за кубометр з ПДВ (без вартості розподілу). А з 16 по 30 вересня ціна тарифу буде 5,24 гривні за кубометр.



У "Нафтогазі" нагадали, що цей тариф передбачає, що клієнт протягом 12 місяців буде платити за газ рівними частинами. Згідно з інформацією на сайті, скористатися тарифом "річний "можуть тільки клієнти газопостачальної компанії" "Нафтогаз України", які уклали договір.



Як повідомлялося раніше, 1 серпня в Україні почав працювати ринок газу для населення. Це означає, що держава ввела принципово новий підхід до продажи газу для домогосподарств, а самі українці – можуть вільно міняти газового постачальника.