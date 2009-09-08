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      РОЗПУСК РАДИ ІНАВГУРАЦІЯ ЗЕЛЕНСЬКОГО ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
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      Нафтовий лідер

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      Росія стала головним постачальником нафти у світі.

      Згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства і розрахунками агентства Bloomberg, експорт нафти та нафтопродуктів з Росії зріс до 7 млн. 400 тис. барелів на добу в II кварталі поточного року. Зростання поставок відбулося в основному завдяки компаніям "Роснафта", "ЛУКОЙЛ" і ТНК-BP, які збільшили видобуток на тлі зростання цін на нафту.Росія вперше з часів розпаду Радянського Союзу випередила Саудівську Аравію. Поставки чорного золота з цієї азійської країни в квітні-червні знизилися до 7 млн. барелів на добу. Саудівська Аравія утримувала світову першість до кінця I кварталу, обсяг її експорту становив 7 млн. 390 тис. б/д проти російських 7 млн. 250 тис. Однак зараз королівство має формувати свою політику відповідно до квот, установлених ОПЕК. Торік організація вирішила знизити видобуток нафти на більш ніж 4 млн. барелів - до майже 25 млн. на добу.
      blog_ava
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      Новини за 8 вересня 2009
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