Нафтовий лідер

Росія стала головним постачальником нафти у світі.

Згідно з даними Міжнародного енергетичного агентства і розрахунками агентства Bloomberg, експорт нафти та нафтопродуктів з Росії зріс до 7 млн. 400 тис. барелів на добу в II кварталі поточного року. Зростання поставок відбулося в основному завдяки компаніям "Роснафта", "ЛУКОЙЛ" і ТНК-BP, які збільшили видобуток на тлі зростання цін на нафту.Росія вперше з часів розпаду Радянського Союзу випередила Саудівську Аравію. Поставки чорного золота з цієї азійської країни в квітні-червні знизилися до 7 млн. барелів на добу. Саудівська Аравія утримувала світову першість до кінця I кварталу, обсяг її експорту становив 7 млн. 390 тис. б/д проти російських 7 млн. 250 тис. Однак зараз королівство має формувати свою політику відповідно до квот, установлених ОПЕК. Торік організація вирішила знизити видобуток нафти на більш ніж 4 млн. барелів - до майже 25 млн. на добу.