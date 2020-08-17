Наглядова рада Укрзалізниці провалила конкурс на главу правління компанії - члени спостережної ради несподівано під тиском підтримали Володимира Жмака, якого називають протеже міністра інфраструктури.

Про це повідомило джерело в УЗ. Ці дані підтверджують і експерти. Ще до того, як стало відомо про рішення Наглядової ради, аналітик Дмитро Марунич повідомив, що Володимир Жмак заручився підтримкою "бек-офісу" міністра інфраструктури Владислава Криклія. За його словами, в приватних розмовах члени Наглядової Ради скаржаться на прямий тиск з боку людей міністра інфраструктури, які хочуть, щоб "Укрзалізницю" очолив Володимир Жмак. А кандидатуру Петра Чернишова (експрезидент компанії Київстар), який вийшов у фінал конкурсу, відхилили.

За словами джерела в Укрзалізниці, дійсно ще минулого тижня Наглядова рада вибрала переможцем конкурсу Петра Чернишова. Але, за його даними, дана кандидатура могла не влаштовувати Владислава Криклія. А переможець конкурсу різко змінився після зустрічі міністра з представниками Наглядової ради.

"Ним став Володимир Жмак, який не має управлінського досвіду великими компаніями, а за часів Михайла Саакашвілі займав пост заступника голови Одеської ОДА", – розповідає джерело.

Як інформує джерело, Владислав Криклій міг поставити наглядовій раді жорсткий ультиматум – його кандидатура взамін на збереження складу Наглядової ради.

Кабмін може проголосувати за призначення Володимира Жмака вже в наступну середу, що поставить під сумнів прозорість проведення незалежного конкурсу на главу держкомпанії.

Нагадаємо, з середини квітня виконуючим обов'язки голови правління УЗ є Іван Юрик. Пошуком, відбором і співбесідами займалася незалежна компанія Boyden Україна.

Серед фіналістів конкурсу, крім Петра Чернишова, також були Ростислав Шурма, якого підтримував офіс президента і Іван Юрик.