Накопичувати милі з Air France і KLM стало ще зручніше

Авіакомпанії Air France і KLM оновили спільну програму лояльності Flying Blue для пасажирів, які часто літають.

Багато авіаперевізників світу пропонують своїм пасажирам можливість накопичувати милі і, таким чином, економити на перельотах. У Air France і KLM вирішили зробити ще один крок назустріч своїм постійним клієнтам, поліпшивши діючу програму лояльності Flying Blue. Вона стала більш простою і зручною, а переваг ще більше!

Тепер милі можна накопичувати не тільки за квитки Air France, KLM, JOON, HOP! і авіакомпаній-партнерів по альянсу SkyTeam, а й за придбання додаткових послуг (тільки на власних рейсах авіакомпаній). Милі будуть нараховані, якщо пасажир придбав опцію за вибором більш зручного місця, підвищив клас обслуговування, заплатив за додатковий багаж або меню A la Carte.

Розрахувати милі дуже просто. Кожен учасник програми отримує статус в залежності від того, як часто він користується послугами авіакомпаній Air France, KLM і партнерів. Статусів всього 4 – Explorer, Silver, Gold і Platinum. Один євро, витрачений на покупку квитка або послуг перетворюється в 4 милі для учасника рівня Explorer, 6 миль – для Silver, 7 миль – для Gold і 8 миль – для Platinum.

Статус в програмі Flying Blue визначається балами Experience Points або XP, їх учасник накопичують поряд з милями. Кількість XP залежить від дальності перельоту і класу обслуговування. Наприклад, щоб перейти з рівня Explorer на Silver необхідно 100 XP, з Silver на Gold – 180 XP, з Gold на Platinum – 300 XP.

Чим вище статус, тим більше переваг! І навіть ті учасники, які тільки що вступили в програму початкового рівня Explorer відразу отримують знижку до 10 євро на перше місце багажу і 10% на опції на вибір місця. А найвищий статус Platinum дає учаснику безкоштовний доступ до залів очікування SkyTeam по всьому світу плюс можливість запросити одного гостя, послуги SkyPriority, підвищену норму багажу і багато іншого.

Важливий і приємний момент: перехід на новий рівень прив'язаний до індивідуальних накопичень, а не календарному році, тобто, як тільки пасажир накопичує досить XP для переходу на наступний рівень, його статус підвищується відразу. А залишок ХР, зароблений понад встановленого порогу, залишається на рахунку.

Чим більше набрано миль, тим більше можливостей для економії на наступних авіаперельотах. Скажімо, милі можна витратити на покупку квитка без обмежень по класах бронювання і дат на рейсах Air France, KLM, JOON, HOP !, Transavia. А якщо миль виявиться недостатньо, то можна доплатити до 25% вартості нагородного квитка завдяки Miles & Cash.

Розпорядитися милями можна і по-іншому, використавши їх для "оплати" додаткових опцій – багаж, підвищення класу обслуговування, проживання в готелі, оренду автомобіля, благодійність та інших продуктів і послуг партнерів Flying Blue.