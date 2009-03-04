Наливайченка на килим

Наливайченка чекають у парламенті.

Приводом для цього стало затримання працівниками СБУ заступника начальника відділу енергетичної митниці державної митної служби Тараса Шепітько напередодні ввечері. У блоці Тимошенко звинуватили СБУ та Секретаріат Президента у репресіях проти енергетичної митниці та "Нафтогаз України". мовляв, Шепітько затримали через те, що він не захотів розмитнювати 11 кубометрів газу для "Росукренерго".Святослав Олійник (народний депутат, БЮТ): "Було затримано працівника енергетичної митниці, який виконував свої службові обов’язки відповідно до міждержавних домовленостей по газових контрактах, а саме, розмитнив російський газ для держави Україна. Ці дії кваліфікуються злочинцями СБУ, як привласнення чужого майна".Відтак, Рада погодилась на вимогу бютівців запросити до Верховної Ради виконувача обов’язків голови СБУ Валентина Наливайченка, аби той пояснив дії своїх підлеглих. Також біло-сердечні вимагають створити тимчасову слідчу комісію для розслідування фактів корупції у вищих ешелонах влади.