Про це в розмові з 24 Каналом зазначив OSINT аналітик, військовий оглядач Віталій Кононученко, зауваживши, що повітряні сили Росії працювали злагоджено, балістичні ракети вилітали вже тоді, коли крилаті тримали курс на Україну, аби ураження по об'єктах відбулося в один час. Паралельно застосовувались "Шахеди".

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В росіян одна ціль – терор населення

Військовий оглядач наголосив, що цілі росіян при ударах по Україні, в тому числі по столиці, є терористичними. Оскільки після сьогоднішньої атаки серйозних змін у графіках відключення електроенергії не відбулося, то, з його слів, ймовірно, що росіяни або не влучили, куди цілились, або українська система ППО дуже добре відпрацювала, або ціллю окупантів цього разу були не енергооб'єкти.

Росіяни намагалися роззосередити зусилля ППО, крилаті ракети заходили з декількох боків. Сьогодні українська ППО відпрацювала дуже добре. Показник збитих ракет відносно тих, що були запущені – дуже високий,

– озвучив Кононученко.

Аналітик зауважив, що це позитивний момент, що ЗСУ збивають такий високий показник балістичних ракет, адже в Україні не так багато комплексів, які це можуть робити. Наприклад, Румунія досі не поставила свій Patriot, довкола цього питання ще тривають дискусії.

Росія вкотре намагалась завдати масованого ракетного удару по столиці. Внаслідок атаки немає загиблих, але є постраждалі. Падіння уламків зафіксовані у всіх районах Києва. Пошкоджень зазнали котельня навчального закладу, під'їзд багатоквартирного будинку та станція метрополітену. Також виявлено уламки на території 2 дитсадочків в Деснянському та Дніпровському районах, пошкоджено 5 автівок.