Наметове містечко у Львові стояло недовго: "Укрзалізниця" таки відправила людей додому

Уночі 19 серпня група туристів мандрувала з Івано-Франківська додому з пересадкою у Львові. Але поїзд, яким вони їхали, прибув до Львова з запізненням у понад дві години. Люди не встигли на інший поїзд, на який вже мали придбані квитки, але на цьому їх пригоди не завершились.

Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич на своїй сторінці у Facebook.

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За його словами, адміністрація вокзалу відмовилася обміняти квитки з потягу, на який люди не встигли, на інші, чи повернути кошти. Бо, на їх думку, поїзд з туристами запізнився не з вини вокзалу.

Тоді туристи розклали прямо посеред приміщення вокзалу наметове містечко, намалювали плакати з відповідними звинуваченнями у бік "Укрзалізниці". Втім, "Укрзалізниця" відреагувала оперативно, про що негайно повідомила на своєму сайті, і пасажирам надали місця в інших вагонах.

Компанія зазначила, що всі люди, які пропустили свій потяг через затримку іншого, вже перебувають у дорозі. А випадок із запізненням поїзда будуть ретельно розслідувати.

Нагадаємо, два пасажирські потяги запізнились майже на годину через ДТП на переїзді перегону Підгірці – Петра Кривоноса в Обухівському район під Києвом.