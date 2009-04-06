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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Наногени проти раку

21:29, 6 квітня 2009 413

Вчені досягли успіху у боротьбі з раком завдяки нанотехнології.

Вперше британські вчені використали досягнення нанотехнології, в клінічних дослідженнях на тваринах, для знищення ракових клітин. Пошуковці Лондонського університету з високою точністю скерували до ракових клітин "пакет" спеціальних генів, які знищили пухлини, але не уразили здорову тканину. Це досягнення може суттєво посприяти боротьбі з деякими формами раку в людей.Андреас Шатцляйн (доктор факультету фармацевтики Лондонського університету): “Впродовж останніх двох років ми працювали над тим, щоб знайти спосіб "загорнути" ДНК у мікроскопічні наночастинки з полімерів, які б потім могли вільно мандрувати в людській кровоносній системі, знаходити пухлини та знищувати їх”.Досягнувши першої мети, науковці прагнули з'ясувати, як саме працюють наногени та куди вони прямують у кровотоці.Андреас Шатцляйн (доктор факультету фармацевтики Лондонського університету): “Ми спромоглися побачити на динамічній моделі, як саме діє ця терапія, і виявили, що наногени ліквідують лише пухлини”.Потрапляючи до ракової клітини, наноген розпізнає ракове середовище і активізується. І хоча реакція є токсичною, ДНК знищує лише уражені клітини.Андреас Шатцляйн (доктор факультету фармацевтики Лондонського університету): “Головною проблемою сучасної терапії раку є те, що сьогодні існує багато потужних медикаментів, здатних вбивати ракові клітини, але які, водночас, завдають шкоди і здоровим. А тому ми завжди намагаємося досягнути балансу, розробити метод лікування, який би був достатньо сильним, щоб ліквідовувати пухлини, однак, що важливо, лише пухлини”.Цей тип нанотерапії дуже відрізняється від хіміотерапії, яку сьогодні пропонують хворим на рак.Андреас Шатцляйн (доктор факультету фармацевтики Лондонського університету): “Наше досягнення полягає у тому, що ми створили носій, який доставляє генетичний матеріал у ракові клітини. Інші науковці довгий час працювали над тим, щоб врешті-решт показати здатність генів лікувати пухлини у різний спосіб. А тому ми знаємо, що це працює і має відчутні переваги, бо гени розпізнають молекулярну відмінність між здоровими та раковими клітинами”.Одна британська благочинна організація з боротьби з раком вже привітала вчених з досягненням, розуміючи його важливість для тих пацієнтів, хвороби яких не підлягають оперуванню.Елісон Росс (центр ракових досліджень): “Звичайно, цей тип технології наночастинок буде дуже корисним для випадків неоперабельного раку, коли, наприклад, пухлина розташована надто близько до таких життєво важливих органів, як мозок чи легені. Наш метод дозволяє вводити ліки в усе тіло, але поцілювати лише, ясна річ, ракові клітини, коли пухлину неможливо видалити”.І хоча новинку випробували наразі лише на тваринах, довгострокові перспективи виглядають дуже позитивно.Елісон Росс (центр ракових досліджень): “Дослідження показало, що це може бути дуже безпечний спосіб введення ліків хворим, а тому, звісно, ми з нетерпінням очікуємо майбутніх клінічних тестів на людях, які, сподіватимемось, розпочнуться незабаром”.На нову терапію наногенами ще чекають три фази клінічних випробувань, після чого лише її зможуть визнати безпечною для лікування раку.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 6 квітня 2009
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