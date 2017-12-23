Нанотехнології XXI сторіччя: ще одне українське місто здивувало зимовими діями комунальників

У Черкасах робітники не зовсім за призначенням використали сніг. Так, вони, розтопивши його, намагалися провести роботи з укладання тротуарної плитки.

Відповідне відео опублікував громадський активіст Олексій Ющенко.

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"Укладання тротуарної плитки у місті Черкаси, вулиця Одеська. Нанотехнології XXI сторіччя", – підкреслив іронічно він.

Крім того, він звернувся до депутата міськради Олексія Мельника, який очолює комунальне підприємство "Черкаське експлуатаційне лінійне управління автомобільних шляхів", оскільке, на його переконання, саме цей чиновник є відповідальним за постачання тротуарної плитки.

"Питання полягає у якості, скільки ця плитка протримається, як довго вона буде залишатися рівною та прохання від усіх водіїв нарешті зробити ямковий ремонт. Інакше, ми всі ті колеса та диски, які б’ємо, принесемо Вам до сесійної зали та поставимо незручні запитання", – додав Ющенко.

Зауважимо, робітники пояснили такі дії, тим, що вони розігрівають ґрунт.