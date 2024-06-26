Інспекторка Сектору комунікації Нацполіції Волині Марина Балдич розповіла деталі інциденту. За її словами, у Шацьку 51-річний військовозобов'язаний завдав тілесних ушкоджень 40-річному офіцеру групи оповіщення районного ТЦК.

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Розпочали кримінальне провадження

У поліції розпочали кримінальне провадження за фактом насильства щодо службової особи. Чоловіку, який напав, загрожує від 3 до 5 років позбавлення воді.

Більше жодних деталей невідомо. Причини нападу не називали.

Час від часу в Україні з'являються історії нападів військовозобов'язаних на працівників центрів територіального комплектування та соціальної підтримки, адже деякі військовозобов'язані готові на все, щоб уникнути мобілізації.

Зокрема, у Чернівецькій області при спробі незаконно перетнути кордон затримали чоловіка, який спробував задушити працівника ТЦК. Відомості про подію внесли до реєстру досудових розслідувань за статтею "Хуліганство". Також було призначено судово-медичну експертизу, щоб оцінити ступінь тяжкості поранень військовослужбовця.