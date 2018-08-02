"Напад був організованим", – постраждалий активіст Кузаконь розповів деталі інциденту

Постраждалий активіст та представник "Народного руху України" Михайло Кузаконь заявив, що він вважає цей замах організованим, так як перед нападом невідомий попросив дітей, що знаходилися поряд, покинути майданчик через небезпеку.

Про це він повідомив у прямом ефірі 24 каналу.

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Михайло Кузаконь розповів, що він разом із Григорієм Козьмою займається антикорупційною діяльністю. Зокрема, щодо роботи мера Одеси Геннадія Труханова та Володимира Галантерника. Їхня справа відома всім через наше розслідування стосовно аеродрому "Шкільний".

"Я особисто є позивачем щодо відміни рішення міськради Одеси, у якому вони вкрали частину війського аеродрому. Загалом ми вже два роки займаємося антикорупційною діяльністю, відповідно завжди знаходимося вдвох та маємо зареєстровану зброю", – сказав активіст.

Мене в машині не було під час нападу, я тільки виходив з будинку, коли здійснили наїзд на автомобіль. Григорій почав відстрілюватися. Мені здається, що якби він не почав стріляти, то невідомо, чим би це все закінчилося,

– зазначив Михайло Кузаконь.

ВІн також заявив, що його товариша Григорія Козьма насторожило те, що перед нападом дітей попередили про небезпеку.

Цей напад був організованим. Адже спочатку людина, яка була членом, на нашу думку, організованої групи на мопеді під’їхала до дітей та попросила їх відійти, тому що поблизу могло бути небезпечно,

– відповів активіст.

"Я підозрюю в нападі щонайменше одеську владу. Я вже подавав попередньо заяви щодо загрози моєму життю та можливого нападу на мене.Ці заяви в правоохоронних органах знаходяться вже близько року, але ніхто до них не торкається. Я офіційно звертався і в міські правоохоронні органи, і в СБУ, все одно ніякі слідчі дії не відбуваються. Ми бачимо, що такі напади лише збільшують тиск на представників громади", – додав постраждалий.

Нагадаємо, у четвер, 2 серпня, в Одесі скоїли замах на активістів. На автомобіль, в якому знаходився представник "Народного руху України" Григорій Козьма, який чекав свого товариша Михайла Кузаконя, наїхала вантажівка. Спочатку правоохоронці хотіли кваліфікувати цей напад як ДТП, але все ж перекваліфікували у замах на вбивство.