Напад на академію

Сили безпеки Пакистану відбили у бойовиків поліцейську академію в місті Лахор.

У понеділок екстремісти захопили будівлю місцевої поліцейської академії. За даними представників збройних сил Пакистану, у сутичках загинули до 40 людей, ще 80 отримали поранення.Згідними з іншими даними, наразі підтверджено смерть 11 людей. Стрілянина поблизу стін академії не вщухала близько 7-и годин. Впродовж цього часу елітні підрозділи пакистанської армії намагалися відбити з будівлі бойовиків, які захопили більше 30-и заручників. Бій завершився після того, як військові обстріляли будівлю академії з важкої зброї. Внаслідок операції 4 бойовиків загинули, ще 6 - заарештовані. За словам представників влади Пакистану, близько 10 бойовиків напали на військову академію одночасно з 4-ьох сторін. Повідомляють також, що перед нападом бойовики закидали будівлю академію гранатами.