Напад на активістів в Одесі: стали відомі подробиці події

2 серпня, в Одесі відбувся напад на активістів. На автомобіль, в якому їхали представників "Руху нових сил" Михайло Кузаконь та Григорій Козьма, наїхала вантажівка, водій якої напередодні вискочив з неї та втік.

Про це розповів активіст Сергій Стерненко у прямому ефірі 24 каналу.

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Як зазначив Стерненко, Григорій Козьма – одеський активіст та журналіст приїхав забирати свого друга Михайла Кузаконя представника "Руху нових сил".

"В той момент, коли Григорій під’їхав, то побачив, як біля будинку його товариша пробіг чоловік спортивної статури в сторону кінця провулку. І приблизно в той же момент з тієї сторони почала рухатися вантажівка, набираючи швидкість. Внаслідок цього відбулося лобове зіткнення з автомобілем активіста", – розповів активіст.

Григорій встиг випригнути з машини та намагався наздогнати нападника, при цьому стріляючи в повітря з травматичної зброї. Але водій вантажівки вистрибнув з неї, сів на мопед, який чекав на нього в кінці провулку, і покинув місце події,

– сказав Стерненко.

Свідками інциденту стали сусіди Михайла та діти, які гралися неподалік цієї вантажівки.



В Одесі напали на активістів

Сергій Стерненко запевнив, що свідки події повідомили, що напередодні, перед тим, як врізатися у машину активістів, вантажівка врізалася в дерево, але поліцейські не прийняли цю інформацію до уваги, та навіть не оглянули вказану територію.

Активісти наразі знаходяться в шоковому стані, хоча вони буз тілесних ушкоджень. На місті вже присутні працівники поліції, зокрема, приїхали особисто начальник поліції Одеси Дмитро Головін та прокурор області Олег Жученко,

– додав активіст.

"Враховуючи, що це вже серія нападів на активістів по Україні, то розслідувати такі інциденти повинні центральні правоохоронні органи, але аж ніяк не регіональні, які і самі можуть бути причетними до нападу", – заявив Стерненко.