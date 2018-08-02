Напад на активістів в Одесі у поліції вважають аварією: відео з місця інциденту

Поліція Одещини кваліфікує наїзд вантажівкою на автомобіль, у якому перебували активісти Михайло Кузаконь і Григорій Кузьма, як дорожньо-транспортну пригоду.

Про це повідомляє "РБК-Україна" із посиланням на представницю поліції Одеської області.

24 канал повідомляв, що 2 серпня в Одесі вантажівка наїхала на автомобіль, в якому їхали представників "Руху нових сил" Михайло Кузаконь та Григорій Козьма. Чоловіки встигли вистрибнути з авто та врятуватися.

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У мене немає інформації про замах на активістів, є інформація про дорожньо-транспортну пригоду. Вантажівка в'їхала у легковий автомобіль, водій зник з місця злочину,

– розповіла представниця поліції.

"Постраждалих у результаті події немає. Зараз на місці працює слідчо-оперативна група, з'ясовуються обставини події", – додала вона.

До слова, 31 липня у Херсоні невідомі облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та керівницю справами виконавчого комітету Херсонської міської ради. Жінка зазнала 30% опіків тіла. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство.