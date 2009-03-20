Напад на автобус

17-річний хлопець намагався пограбувати пасажирів маршрутного автобуса у Криму.

Зловмисник сів у маршрутку, яка їхала з Білогорська у Сімферополь, та погрожуючи пістолетом, наказав водію повертати до лісу, а пасажирам, яких у салоні було семеро, передати на переднє сидіння гроші, коштовності та мобільні телефони.Еміль Усеінов (водій автобуса): “Дивлюся він з пістолетом і направлянтьсяпрямо в голову і вимагає, щоб я не зупинявся і їхав прямо”.Водій та пасажири намагались переконати зловмисника не робити дурниць, однак той не слухав. Біля водія маршрутки сиділа його дружина, яка в момент, коли нападник відволікся, схопила його за руку із пістолетом, а водій наніс удар. Допомогли і пасажири. Згодом з мобільного викликали міліцію.Микола Чиволідзе (начальник Білогорського райвідділу міліції): “Коли ми приїхали то залишилося тільки витягнути його з автобуса і не дати далі щоб з ним розправилися пасажири автобуса”.Особу нападника уже встановили - як з’ясувалось, хлопця уже притягували до відповідальності за крадіжку. тепер він виправдовується - зброя була несправжньою.Затриманий (Крим, оперативна зйомка ГУ МВС України в АРК): “Сів в маршрут і подумав по дорозі водія налякати, дістав запальничку, яка схожа на пістолет і почав лякати”.Тепер нападнику загрожує до 5 років позбавлення волі за розбійний напад.