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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Напад на автобус

17:42, 20 березня 2009 254

17-річний хлопець намагався пограбувати пасажирів маршрутного автобуса у Криму.

Зловмисник сів у маршрутку, яка їхала з Білогорська у Сімферополь, та погрожуючи пістолетом, наказав водію повертати до лісу, а пасажирам, яких у салоні було семеро, передати на переднє сидіння гроші, коштовності та мобільні телефони.Еміль Усеінов (водій автобуса): “Дивлюся він з пістолетом і направлянтьсяпрямо в голову і вимагає, щоб я не зупинявся і їхав прямо”.Водій та пасажири намагались переконати зловмисника не робити дурниць, однак той не слухав. Біля водія маршрутки сиділа його дружина, яка в момент, коли нападник відволікся, схопила його за руку із пістолетом, а водій наніс удар. Допомогли і пасажири. Згодом з мобільного викликали міліцію.Микола Чиволідзе (начальник Білогорського райвідділу міліції): “Коли ми приїхали то залишилося тільки витягнути його з автобуса і не дати далі щоб з ним розправилися пасажири автобуса”.Особу нападника уже встановили - як з’ясувалось, хлопця уже притягували до відповідальності за крадіжку. тепер він виправдовується - зброя була несправжньою.Затриманий (Крим, оперативна зйомка ГУ МВС України в АРК): “Сів в маршрут і подумав по дорозі водія налякати, дістав запальничку, яка схожа на пістолет і почав лякати”.Тепер нападнику загрожує до 5 років позбавлення волі за розбійний напад.
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 20 березня 2009
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