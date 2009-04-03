Напад на інкасаторів

Харківські правоохоронці шукають убивць інкасаторів.

На дорогах, що ведуть з міста - затори - міліція перевіряє автомобілі схожі за описом на машину невідомих, що у четвер ввечері розстріляли 3 інкасаторів біля відділення "Ощадбанку". Відомо, що зловмисники втекли з грішми на 2 автомобілях: своєму та інкасаторському. Останній правоохоронці знайшли, однак ані грошей, ані інших цінностей у ньому не виявилось. Щодо нападників, то попередньо відомо, що їх було 2, однак точного їх опису у правоохоронців немає, адже, як стверджують свідки, події розвивались блискавично.Віктор Развадовський (начальник обласного управління міліції): "Прикмети назвати ніхто не може, бо це було дуже швидко, я думаю, що в ці хвилини люди нічого зробити не змогли, бо ви бачите по трупах, він лише встиг витягнути пістолет, але жодного пострілу не зробив".Нагадаємо, інцидент стався у четвер ввечері. 3 інкасаторів розстріляли, коли вони виходили з відділення банку. Поранення отримала і випадкова перехожа. Вона зараз у важкому стані в лікарні. Ціна життів інкасаторів - 300 тисяч гривень. Приблизно стільки викрали зловмисники того вечора.