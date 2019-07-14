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      Напад на кандидата в нардепи виявився передвиборчим піаром

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      Поранення Чепка
      Поранення Чепка / Фото із соцмереж

      Заява кандидата в народні депутати по 192 виборчому окрузі Назарія Чепка про замах на життя, яку він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook, виявилась безпідставною.

      Зокрема, заяву до правоохоронних органів, щодо згаданого інциденту, Назарій Чепко відмовився подавати.

      За словами чергового лікаря травмпункту Городоцької районної лікарні Олександра Кушніра 13 липня близько 2 години по допомогу звернувся чоловік, який представився Назарієм Чепком і повідомив, що на нього напали і нанесли декілька травм.

      "Хворий був мною оглянутий, при цьому була виявлена невелика рана на грудній клітці зліва, рана неглибока, поверхнева, тобто вона не проходила глибше шкіри, не пошкоджувала м’язової тканини, не проникала у плевральну порожнину, що могло призвести до більш серйозних наслідків. Така травма загрози для здоров’я чи життя пацієнту не представляла", – зазначає лікар Олександр Кушнір.

      Лікар Олександр Кушнір прокоментував пошкодження Чепка:

      Також за словами лікаря, оскільки Чепко заявив, що це кримінальна травма, згідно з нормативними документами, він повідомив працівників поліції.

      "Дуже швидко протягом 5 – 7 хвилин працівники поліції приїхали, однак пацієнт Чепко Назарій відмовився писати заяву та давати якісь пояснення. Вони з ним поспілкувалися, після чого вони пішли, а також за ними пішов додому Назарій Чепко у супроводі батька та дружини чи співмешканки. Травми, які отримав, ніякої загрози для здоров’я не представляють. Однак я порадив йому прийти до 9 години ранку на повторний огляд та для того, щоб зробити щеплення від правця. І хоча я був на чергуванні до 8 ранку, я чекав його до 10, але Назарій Чепко не з’являвся у травмпункті", – сказав він.

      Представник штабу Олександра Гереги, Валерій Парамей, так прокоментував події:

      "На жаль, необґрунтовані звинувачення проти політичних опонентів – поширений спосіб брудної агітації. Сприймаємо заяву кандидата в народні депутати Назарія Чепко про напад на нього, як намаганням дискредитувати свого опонента по округу. Якщо на кандидата здійснено напад, він має звернутися до правоохоронних органів. Правоохоронці мають висувати версії та знаходити винуватих, а не сам кандидат. Наразі із заявою до правоохоронців Чепко не звертався".

      Що розповів звинувачений у нападі Валерій Парамей:

      Його публічні закиди є необґрунтованими й не підтверджені жодними фактами чи доказами.

      Хочемо нагадати, що згідно з законом, за дії, що завдають шкоди честі, гідності та діловій репутації особи передбачена цивільно-правова відповідальність.

      Також журналісти каналу "Перший Подільський", які проводили власне розслідування так званого нападу відмітили, що на відео, на якому Назарій Чепко демонструє поранення, в місці порізу навіть не пошкоджено сорочку.

      Журналісти теж взялися розслідувати справу:

       

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      Теги: Парламентські вибори 2019 Новини України Новини Хмельницького ВО "Свобода"
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