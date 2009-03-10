Напад на поліцейських

У Північній Ірландії триває розслідування зухвалих вбивств, які породили побоювання про пожвавлення сепаратистських рухів у цій частині об'єднаного королівства.

Поліція затримала у вівторок двох підозрюваних у причетності до нападу на правоохоронців. Поліцейський патруль, нагадаємо, потрапив під обстріл, коли прибув на виклик у частину міста, населену переважно католиками. Внаслідок кривавої атаки загинув один правоохоронець. Відповідальність за злочин взяла на себе так звана "Спадкоємна" Ірландська республіканська армія, одне із угруповань, що відділилося від ІРА.У заяві бойовиків йдеться, що напади триватимуть доти, доки Великобританія зберігатиме свою присутність в Ірландії. На думку оглядачів, факт, що поліцейських обстріляли із засідки може свідчити що Ольстер знову опиниться на межі терористичної війни.Адже за останні кілька днів це вже другий схожий інцидент у Північній Ірландії. У суботу в графстві Антрім невідомі розстріляли двох британських солдатів. Відповідальність за цей напад взяла на себе "Правдива Ірландська Республіканська Армія". ІРА, яка свого часу вела збройну боротьбу за незалежність Північної Ірландії, фактично склала зброю. Втім, естафету перехопили декілька угруповань, які від’єдналися від ІРА.