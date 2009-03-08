Напад на військових

У Північній Ірландії внаслідок атаки на військову базу загинуло двоє солдатів.

Про це повідомили у Міністерстві оборони Великобританії. Крім того, ще чотири людини отримали поранення. Інцидент стався у графстві Антрім, біля військової бази Массерін, що у 25 кілометрах від Белфаста. За попередніми даними, бойовики почали стріляти по вояках, які вийшли за межі бази, аби забрати замовлену піцу. Поліцейські припускають, що атаку винило угруповання, яке від’єдналося від Ірландської республіканської армії, що припинила боротьбу за незалежність від Великобританії. Як зазначає ВВС, це перший випадок загибелі військовослужбовців Об’єднаного королівства на території Північної Ірландії з 1997 року. Втім, останнім часом траплялися схожі інциденти, але без жертв. У 2008 році непримиримі республіканці, які виступають за від’єднання Північної Ірландії від Великобританії, вчинили два напади на поліцейських, а у лютому цього року спецслужби знешкодили 136-кілограмовий фугас біля ще однієї військової бази. Влада Північної Ірландії вважає, що напад, який стався пізно ввечері у суботу, може бути відповіддю радикалів на наказ глави північноірландської поліції збирати дані про республіканців.