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Напад на військових

Фінансові ринки 17:08, 8 березня 2009 231

Прем’єр-міністр Великобританії засудив напад на військових у Північній Ірландії.

Гордон Браун назвав атаку, внаслідок якої загинуло двоє вояків та четверо осіб отримали поранення, огидною та боягузливою акцією. Посадовець також зазначив, що жодне вбивство не завадить мирному процесу у Північній Ірландії. Нагадаємо, напад на військову базу Массерін стався пізно ввечері у суботу. Гордон Браун (прем’єр-міністр Великобританії): "Думаю, що уся країна шокована та обурена цим жахливим та боягузливим нападом на британських солдатів, які служили своїй державі, та мирних громадян, котрі виконували свою щоденну роботу. Я висловлюю співчуття сім’ям загиблих та поранених. Запевняю вас, ми притягнемо цих вбивць до відповідальності."Трагедія сталася біля військової бази Массерін, що за 25 кілометрів від Белфаста. Правоохоронці вважають, що напад вчинило угруповання, яке від’єдналося від Ірландської республіканської армії - організації, яка свого часу вела збройну боротьбу за незалежність Північної Ірландії від Великобританії. Бойовики почали стріляти по вояках, коли ті вийшли за межі бази, аби забрати замовлену піцу. За даними поліції нападників було троє - двоє мали зброю, ще один керував автомобілем. Після першої атаки на військових, бойовики вдруге розстріляли поранених, коли вони лежали на землі. Потім зникли з місця вбивства на авто. Серед поранених і двоє працівників, які розвозили піцу. Як зазначає ВВС, це перший випадок загибелі військовослужбовців Об’єднаного королівства на території Північної Ірландії з 1997 року. Втім, останнім часом траплялися схожі інциденти, але без жертв. У 2008 році частина радикально налаштованих республіканці, які і далі продовжують боротьбу за від’єднання Північної Ірландії від Великобританії, вчинили два напади на поліцейських, а у лютому цього року спецслужби знешкодили 136-кілограмовий фугас біля ще однієї військової бази. Влада Північної Ірландії вважає, що останній напад на військових може бути відповіддю радикалів на наказ глави північноірландської поліції збирати дані про республіканців. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 8 березня 2009
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