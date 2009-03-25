Браун закликав до єдиних стандартів регулювання фінсектора.

Прем'єр-міністр Великої Британії Гордон Браун закликає світ до єдиних стандартів регулювання фінансової системи. Про це він заявив під час свого виступу у Європейському парламенті напередодні саміту "великої двадцятки", який наступного тижня пройде у Лондоні.Гордон Браун (прем'єр-міністр Великої Британії): "Я запевняю вас, що не достатньо розвивати самоконтроль, ми повинні узгодити міжнародні стандарти прозорості та розкриття даних і винагороди також. "Виступом в Європарламенті у Страсбурзі британський прем'єр розпочав турне по декількох іноземних країнах. Гордон Браун, зокрема має намір відвідати Сполучені Штати, Бразилію і Чилі, аби обговорити з лідерами країн Нового Світу питання, пов'язані з розробкою єдиної антикризової стратегії напередодні лондонського саміту "великої двадцятки".А напередодні британський прем'єр зустрівся з провідними світовими банкірами. В резиденцію на Даунінг-Стріт прибули топ-менеджери британського банку Barclays, швейцарського Credit Suisse, німецького Deutsche Bank, американських JPMorgan Chase і Goldman Sachs та інших провідних фінустанов. Банкіри поділилися своїми оцінками розвитку подій у глобальній економіці та оцінили існуючі ризики.