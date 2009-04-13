Напруга під куполом

Важкий тиждень для уряду Тимошенко та її коаліції.

В понеділок на погоджувальній раді парламентарі обговорюватимуть план роботи на тиждень. Ситуація під куполом обіцяє бути напруженою, звісно, якщо за тиждень депутати не забули вимог і обіцянок. Зокрема, цього тижня Кабінет міністрів має представити на розгляд Ради свою антикризову програму. Саме цього у них вимагала Партія регіонів, блокуючи роботу Ради минулого сесійного тижня.Лідер біло-блакитних Віктор Янукович наполягав, або 14 квітня уряд Тимошенко представить свій план дій, або "регіонали" поновлять акції протесту і зроблять все, аби чинний Кабмін "пішов". Своєю чергою "бютівці" запевняли, антикризова програма у них є, і презентують вони її якомога швидше. Та, аби не поступитись опонентам, біло-сердечні заявили, що також хотіли б побачити таку розрекламовану програму "регіоналів".