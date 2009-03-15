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Напруга зростає

Фінансові ринки 14:24, 15 березня 2009 279

Арешт підозрюваних у обстрілі британських військових у Північній Ірландії викликав хвилю безладів в ірландських містах.

Члени молодіжних угруповань вийшли на вулиці міст та вступили в сутички з правоохоронцями. Напередодні поліція затримала щонайменше трьох підозрюваних у нападі на військову базу “Массерін”, внаслідок якого загинули двоє британських військовослужбовців і ще кілька отримали поранення.Серед затриманих, як стало відомо, один з високопоставлених представників Ірландської Республіканської Армії. Група підлітків закидала камінням поліцію у місті Лурган, неподалік від Белфаста. Крім того, бунтівники використовували пляшки із запалюючою сумішшю для підпалу поліцейських авто. Британських військових, нагадаємо, розстріляли минулої суботи, а два дні потому в околицях Белфаста було вбито поліцейського.Ситуація у північній Ірландії напружена, хвиля насильства породила побоювання про пожвавлення сепаратистських рухів у цій частині Об'єднаного Королівства. Відповідальність за напади на представників служб безпеки взяли на себе угруповання, які відкололися від Ірландської Республіканської Армії. ІРА, зазначимо, свого часу також вела збройну боротьбу за незалежність Північної Ірландії, однак склала зброю кілька років тому.
Джерело: 24 Канал
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Новини за 15 березня 2009
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