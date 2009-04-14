Напруга зростає

КНДР заявила про відновлення своєї ядерної програми.

КНДР виходить із перемовин щодо своєї ядерної програми і має намір збудувати власний завод із збагачення урану. Пхеньян заявив, що відмовляється від участі у шестисторонніх перемовин із ядерного роззброєння корейського півострова. Влада Північної Кореї також збирається розвивати ядерний потенціал країни, і відновити роботи на своєму головному ядерному об’єкті. Таке рішення КНДР стало відповіддю на заяву Ради Безпеки ООН, яка напередодні одноголосно засудила нещодавній запуск північнокорейської ракети. Рада Безпеки виступила з вимогою до КНДР не запускати більше ракет і попередила про намір посилити санкції проти Пхеньяна. 5 квітня, нагадаємо, попри протест США, Південної Кореї та Японії, КНДР запустила ракету зі супутником. Військові США заперечили інформацію про успішний запуск супутника, натомість Вашингтон звинуватив КНДР у випробуванні балістичної ракети.