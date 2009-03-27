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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Нарада у Президента

08:49, 27 березня 2009 263

Президент збирає на нараду перших осіб держави.

Разом з прем’єркою, головою Верховної Ради та чільником Нацбанку Гарант говоритиме про співпрацю з Міжнародним валютним фондом. Представники влади спробують поставити крапку у справі відновлення роботи місії МВФ в Україні та прискорити отримання другого траншу кредиту. Ірина Ванникова (прес-секретар Президента України): "На переконання Глави держави, наступного тижня місія МВФ може повернутися в Україну. І всі органи державної влади повинні скоординувати свої дії з метою формування стабільної програми співпраці України з фондом у 2009 році."На нараді також обговорять результати міжнародної конференції з модернізації газотранспортної системи України. Також Президент хоче почути, як парламент вирішуватиме акцизну політику, а уряд наповнюватиме Пенсійний фонд та збалансує фінплан НАК "Нафтогаз України". Говоритимуть і про створення робочої групи із проведення приватизації для наповнення Стабілізаційного фонду.   
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 27 березня 2009
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