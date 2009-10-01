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      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ТАНКЕР NEYMA ПЕТРО ПОРОШЕНКО
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      Нарада з освітянами

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      В уряді - освітній день.

      Напередодні дня вчителя Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко на нараді з директорами шкіл визначали концепцію розвитку середньої освіти. Вчителям керівниця уряду запропонувала долучитися до розробки нормативно-правових актів у їхній галузі.Вчителька: “Вперше за історію нашої незалежної України вирішили почути нас. Той голос, який давно вже кричить і так хоче, щоб його вже почули, бо насправді стільки набралося за цей час проблем”.Головний месидж з боку Тимошенко - школа має бути фінансово незалежною. Відповідну постанову уряд готовий доопрацювати разом з вчителями, щоб з 1 січня вона набула чинності.Юлія Тимошенко (Прем’єр-міністр України): “Я дуже хотіла, щоб ви стали фінансово самостійними, щоб ми пройшли той шлях, коли школа буде мати нормальне право господарювати - щоб у школі був розрахунковий рахунок, щоб була вакансія бухгалтера”.Рада директорів загальноосвітніх шкіл, створена за ініціативою Прем’єра, вже напрацювала перші кроки модернізації освітньої сфери. А комплексну програму ради затверджуватимуть на Всеукраїнській нараді освітян, яка пройде у Києві 5 жовтня.
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      Теги: Новини України
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      Новини за 1 жовтня 2009
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