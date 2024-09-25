Ще навесні 2022 року через повномасштабне вторгнення дитячі будинки інтернатного типу евакуювали в безпечні місця: 94 заклади перемістили в межах України, 196 – за кордон. Найбільше – до Польщі, Німеччини та Туреччини, пишуть "Українські новини".

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Фонд Руслана Шостака здійснив евакуацію дітей-сиріт до Туреччини – перебування там дітей протягом тривалого вже часу повністю оплачується фондом. Про це розповів народний депутат Андрій Боблях, який в складі моніторингової місії відвідав готель біля Кемеру в Туреччині, де мешкають евакуйовані українські діти.

Діти живуть у готельному комплексі поблизу Кемеру, це котеджна забудова біля моря. Діти живуть в окремих корпусах, переважно мешкають по двоє, у більших кімнатах – по троє. Це відповідає усім санітарним нормам. У помешканнях чисто, є якісь милі серцю дрібнички, що нагадують про рідну домівку. Звісно, діти сумують за минулим, однак мають усе необхідне, щоб почуватися захищеними. До речі, у всіх дітей є планшети, якими їх забезпечив фонд Руслана Шостака,

– розповів Андрій Боблях.

За його словами, діти гарно харчуються, а кухня в готелі – переважно українська, адже шеф-кухар – українець.

Щотримісяці діти мають змогу обрати собі новий одяг. Серед переваг розміщення дітей в курортному місці – можливість щодня ходити до моря, тож діти мають як якісний побут, так і відпочинок та оздоровлення.

Хочу наголосити, що дітей переміщали з українських закладів із супроводом з України. До речі, більшість переміщених завдяки Фонду Руслана Шостака є вихованцями інтернатних закладів Дніпропетровщини. З ними на постійній основі або ротаційно живуть та працюють їхні вихователі. Вони й забезпечують україномовне оточення. Діти дистанційно навчаються за українською програмою, тож освітній процес не переривається. На території готельного комплексу є велика бібліотека з українськими книжками,

– зазначив Андрій Боблях.

За його словами, в Туреччині евакуйовані діти мають також повноцінний доступ до медицини. Він також зазначив, що з часом діти мають повернутись в Україну, проте тут головною умовою повернення має стати безпека, а також можливість потрапити не до дитбудинку, а в коло родини.

Наша спільна мета – зробити так, щоб діти-сироти повернулися в Україну не до дитячих будинків, а в турботливі родини. Саме над цим потрібно працювати усім інституціям. Але пріоритетом має залишатися безпека дітей,

– зауважив народний депутат Боблях.

У Фонді зазначають, що реалізація такого масштабного проєкту стала можливою завдяки власним інвестиціям Руслана Шостака та підтримки міжнародних партнерів.

Нагадаємо, проєкт "Дитинство без війни" Фонду Руслана Шостака залучив 3,9 мільйона євро на переїзд і проживання в Туреччині приблизно двох тисяч українських дітей-сиріт.