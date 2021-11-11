Видання звернуло увагу на роль у скандальній історії з аеропортом нардепа Сергія Демченка.

Як повідомляє видання, новий підрядник має гарну репутацію та багато реалізованих будівельних проєктів в Україні, що відрізняє його від "Альтіс Констракшн", яку після року корупційних скандалів усунули з проєкту з формулюванням "невиконання або неналежне виконання підрядником зобов'язань, передбачених договором".

Свого часу "Альтіс Констракшн" виграла тендер, запропонувавши ціну на 30% нижче за стартову – 3,95 млрд замість 5,7 млрд гривень. Проте вже тоді місцеві ЗМІ називали суму узятою зі стелі, оскільки не було жодної розробленої та затвердженої документації. Ціни будматеріалів виявилися заниженими на 30-40%. Також викликав занепокоєння той факт, що "Альтіс" раніше не займався будівництвом аеропортів та злітно-посадкових смуг.

У цій історії журналісти звертають увагу на роль народного депутата від "Слуги народу" Сергія Демченка. У той час, як на будмайданчику фактично створювалася видимість робіт, на що вказували репортажі місцевих ЗМІ, Демченко на своєму сайті та у Facebook захоплювався їх начебто швидкими темпами.

Інтерес до теми з боку Демченка видається логічним, оскільки територія майбутньої повітряної гавані Дніпра належить до його мажоритарного округу. Але іншого пояснення будівництву "віртуальних замків", окрім корисливих спонукань, видання не знаходить.

Явне покривання порушень з боку дружнього йому підрядника "Альтіс Констракшн" свідчить, що депутат, швидше за все, і сам був зацікавлений отримати певну вигоду з цього проєкту. Але тепер доводиться починати все спочатку,

– пишуть журналісти видання.

Корисливим інтересом видання пояснює й те, що тепер Демченко вихваляє вже нового підрядника.

"Тепер, ніби нічого і не трапилося, Демченко переключився на "Онур" і намагається вклинитись у процес будівництва аеропорту з уже новим підрядником", – констатує РБК-Україна.

Раніше політолог Олексій Голобуцький звинуватив Демченка у тому, що той брехав про ситуацію з аеропортом у Дніпрі, покриваючи бездіяльність підрядника.