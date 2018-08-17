Нардепи Мосійчук і Шахов влаштували нову жортску бійку в ліфті: відео

Після бійки в ефірі одного з українських телеканалів, народні депутати Ігор Мосійчук і Сергій Шахов вирішили продовжили з'ясовувати стосунки в ліфті і влаштували нове побоїще.

Відповідне відео було опубліковане на YouTube.

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Ввечері 16 серпні народні депутати Сергій Шахов та Ігор Мосійчук жорстоко побилися у прямому ефірі телеканалу "Прямий". Зокрема, нардеп від "Волі народу" штовхнув радикала, від чого той впав на підлогу. Піднімаючись, Мосійчук почав бити свого опонента тростиною, але депутатів розборонила ведуча.

Після ефіру політики їхали в одному ліфті, де продовжили суперечку і взаємні образи. Так, Шахов заявив опоненту, що "треба думати головою" і згадав гей-парад, через який виникла перша бійка.

Мосійчук відповів колезі: "Ти думай, ти думай головою, Сергій. Ти ж не думаєш. Ти за гей-парад".

Після цього Шахов назвав радикала "політичною повією", а останній ударив опонента в обличчя.

Бійка нардепів тривала кілька секунд, після чого їх довелося розбороняти пасажирам ліфта.

Дивіться відео другої бійки Шахова і Мосійчука: