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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН
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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ОТРУЄННЯ СЕРГІЯ СКРИПАЛЯ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН

Наремонтували

18:51, 17 березня 2009 271

Після візиту електриків у будинку згоріло чимало техніки.

Телевізори, холодильники, комп’ютери. У більшості квартир цієї багатоповерхівки на вулиці Гашека у Львові згоріло щось із побутової техніки після візиту електриків. Мешканці розповідають - напруга у мережі будинку підскочила до 380 вольт. Мешканці відразу ж заблокували авто аварійної бригади і затримали самих електриків. Кажуть - якби відпустили, довести що техніка згоріла після їхнього візиту було б складно. Любов Нагорняк (потерпіла): "Все, що було в хаті все згоріло, розумієте, вся техніка. Тут же люди вийшли зі всіх під’їздів, тому що усіх погоріла вся техніка, кожен виходить з під’їзду, виходять двоє працівників, один п’яний, я даю слово і голову на відріз, він був такий п’яний, що отут на сходах зашпортався."Ростислав Станкевич (заступник головного інженера міських електромереж): "Я бачив, я всіх візуально оглянув і всі працівники тверезі."Працівники аварійної бригади, яких, за словами мешканців, ніхто не викликав, не дуже конкретно пояснили, що саме вони робили у будинку. Михайло (працівник аварійної бригади): "Включили кабель, воно там бахнуло, ну та й все, що там більше було."Спроба з’ясувати на місці "Хто винен?" між представниками міських електромереж та будинкоуправління ні до чого не привела. Енергетик вказував на поганий стан щитової та мережі будинку - мовляв, і проводка сиплеться, і кабелі старі. Представник будинкоуправління, яке власне і повинне утримувати цю мережу у належному стані, наполягав на самодіяльності аварійників. Врешті домовилися разом детально усе з’ясувати. А мешканці будинку, які втратили побутову техніку, зобов’язали Львівобленерго скласти завірений список усього зіпсованого - на випадок, якщо доведеться вимагати відшкодування через суд.   
Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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Новини за 17 березня 2009
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