Народилась у сорочці: трирічну дівчинку віднесло в небо повітряним змієм – шокуюче відео
У Тайвані величезний та важкий повітряний змій підняв у небо трирічну дівчинку, яка пролітала на висоті майже пів хвилини. На щастя, вона вижила, хоч і відбулась подряпинами та шоком.
Незвичний інцидент трапився у північно-західному місті Сіньчжу під час щорічного фестивалю повітряних зміїв. Про це повідомляє Associated Press.
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Як дитина опинилась "верхи" на повітряному змії
- Трирічна дівчинка заплуталась у хвості тканини повітряного змія, який злетів у небо через сильний вітер.
- Дівчинка важила всього 13 кг. Її змогли врятувати, після того, як вона близько 30 секунд пролетіла у повітрі.
- На щастя, згодом вона таки наблизилась достатньо близько до землі, щоб люди змогли її вхопили та врятувати. Дівчинку відразу госпіталізували в лікарню. Вона відбулася лише подряпинами на обличчі та шиї.
- Після прикрого інциденту проведення фестивалю вирішили призупинити.
У Тайвані трирічну дівчинку віднесло в небо на повітряному змії: дивіться відео