Дівчинка злетіла у повітря разом з повітряним змієм / Скриншот з відео

У Тайвані величезний та важкий повітряний змій підняв у небо трирічну дівчинку, яка пролітала на висоті майже пів хвилини. На щастя, вона вижила, хоч і відбулась подряпинами та шоком.