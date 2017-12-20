Нас обікрали приблизно на 16 мільйонів гривень, – українські аграрії зібрались на віче

Аграрії вимагають повернути відшкодування ПДВ при експорті олійних культур. Кажуть, нові правила знищать малі та середні фермерські господарства, які займаються вирощуванням соняшника, сої та ріпаку.

У знак протесту, сільгосвиробники вже перекривали дороги в деяких областях. А сьогодні зібралися на Всеукраїнське аграрне віче.

Як заявили аграрії, які вирощують олійні культури, скасування відшкодування ПДВ призведе до зниження закупівельних цін на продукцію. Відтак, це змусить їх відмовитися від виробництва цієї продукції.

Нас просто обікрали, забравши через скасовування експортного ПДВ близько 10-12 мільярдів гривень і по дотаціях близько 4 мільярдів гривень,

– розповів голова ГС "Всеукраїнська Аграрна Рада" Андрій Дикун.

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Нові правила гри на аграрному ринку передусім вдарять по добробуту місцевих громад. Нині ж у Верховній Раді зареєстрований законопроект, який передбачає повернення норми про відшкодування ПДВ фермерам.

Якщо ж парламентарі не почують сільгосвиробників, вони обіцяють влаштувати Всеукраїнський страйк у цей четвер.