NASA опублікувало аудіозаписи висадки на Місяць

На офіційному сайті космічного агентства NASA опубліковано аудіозаписи місії "Аполлон-11", під час якої американські астронавти вперше в історії висадилися на місяць.

Раніше всі аудіозаписи переговорів знаходилися на магнітних носіях. Вони зберігалися при особливих умовах з контрольованим кліматом у сховищі Космічного центра імені Ліндона Джонсона NASA спільно з Університетом Техас у Даласі оцифрували 170 магнітофонних плівок.

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На записах можна прослухати переговори трьох астронавтів, які брали участь у місії: Ніла Армстронга, Едвіна База Олдріна та Майкла Колінза, який залишився пілотувати космічний корабель на орбіті Місяця в той час, як двоє інших учасників місії висадилися на його поверхню.

Аудіозаписи оцифровані з супроводом субтитрів.

На даному записі можна почути знамениту фразу астронавта Ніла Армстронга, яку він озвучив під час першого кроку на поверхні Місяця 21 липня 1969 року: "Один маленький крок для людини і величезний стрибок для людства".

На сайті також можна знайти світлини зроблені астронавтами під час місії.



Астронавт Майкл Коллінз у кабіні космічного корабля

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