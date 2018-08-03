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ВБИВСТВО АНАТОЛІЯ ЖУКА УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

NASA опублікувало аудіозаписи висадки на Місяць

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Опубліковано аудіозаписи перемовин під час висадки астронавтів на місяць
Опубліковано аудіозаписи перемовин під час висадки астронавтів на місяць / NASA

На офіційному сайті космічного агентства NASA опубліковано аудіозаписи місії "Аполлон-11", під час якої американські астронавти вперше в історії висадилися на місяць.

Раніше всі аудіозаписи переговорів знаходилися на магнітних носіях. Вони зберігалися при особливих умовах з контрольованим кліматом у сховищі Космічного центра імені Ліндона Джонсона NASA спільно з Університетом Техас у Даласі оцифрували 170 магнітофонних плівок.

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На записах можна прослухати переговори трьох астронавтів, які брали участь у місії: Ніла Армстронга, Едвіна База Олдріна та Майкла Колінза, який залишився пілотувати космічний корабель на орбіті Місяця в той час, як двоє інших учасників місії висадилися на його поверхню.

Аудіозаписи оцифровані з супроводом субтитрів. 

На даному записі можна почути знамениту фразу астронавта Ніла Армстронга, яку він озвучив під час першого кроку на поверхні Місяця 21 липня 1969 року: "Один маленький крок для людини і величезний стрибок для людства".

На сайті також можна знайти світлини зроблені астронавтами під час місії.

Майкл Коллінз, Аполон-11, висадка на Місяць
Астронавт Майкл Коллінз у кабіні космічного корабля

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Теги: Техно Космос NASA Місяць
Джерело: 24 Канал
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