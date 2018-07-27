NASA проводить трансляцію найдовшого місячного затемнення: відео
NASA проводить трансляцію місячного затемнення. Вчені назвали затемнення найдовшим за останні 100 років.
Космічне агентство веде трансляцію у Twitter.
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Під час затемнення можна буде побачити і Місяць і четверту планету Сонячної системи – Марс.
Місячне затемнення можна спостерігати майже по всьому світу, за винятком Північної Америки. Повне затемнення триватиме цілу годину і 43 хвилини.
Джерело: 24 Канал
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