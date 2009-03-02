Кайл Буш виграв гонку у рідному Лас-Вегасі.

Рідна траса нарешті дозволила себе підкорити. Кайл Буш вперше в кар’єрі зумів тріумфувати на етапі чемпіонату з кільцевих автоперегонів НАСКАР в рідному для себе Лас-Вегасі. Попри перемогу в кваліфікації стартувати з поул-позишн Кайл не зміг, заміна двигуна відсунула його в хвіст пелотону. Такий виклик Буш прийняв гідно і за 285 кіл зумів на своїй "Тойоті" випередити абсолютно усіх суперників. 190 очок отриманих за домашню перемогу дозволили Бушу підійнятися з 18 одразу на 6 позицію у загальному заліку. Другим дістався фінішу Клінт Бойєр, а третє місце дісталося Джефу бертону, обоє до слова їздять на "Шевроле".Невдало склалася гонка для Мета Кенсета, який тріумфував на перших двох етапах і донедавна лідирував у загальному заліку - через відмову двигуна фінішу він не дістався. Тож новий лідер чемпіонату Джеф Гордон, який у Лас-Вегасі став шостим. Другим йде Бойєр, а Кенсет тепер лише третій.