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      Нашестя ящірок

      Фінансові ринки 285

      Нашестя велетенських ящірок в Бангкоку.

      У парку, де відпочивають чимало туристів почали проникати велетенські рептилії. В час пік ящірки гуляють у парку з перехожими або розташовуються неподалік від відпочивальників. Деякі відвідувачі відганяють від себе непроханих гостей, інші ж фотографуються з рептиліями та годують їх.Представники виду ящірок, які поселилися в парку Бангкока можуть виростати до 3,5 метрів завдовжки. Упорядники парку переконані - велетенські ящірки швидше приваблюють відвідачів, аніж відлякують їх.Петер Вебер (турист з Німеччини): “Я ніколи не бачив таких великих тварин. Ці рептилії нагадують тварин, які жили мільйон років тому. Я був дуже здивований”.Ясміна Герібалла (туристка з Франції): “Це справжня атракція, дуже незвично бачити велетенських ящірок умісті, але все гаразд”.Варани охороняються законом у Таїланді. Працівники парку ретельно стежать аби рептилії не стали здобиччю браконьєрів. Турбота персоналу парку та відсутність хижаків посприяли збільшенню популяції велетенських ящірок.
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